Katajanokan Laituri sai Arkkitehtuurin Finlandian

Vuoden 2025 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon on voittanut Helsingissä sijaitseva Katajanokan Laituri. Sen on suunnitellut Anttinen Oiva Arkkitehdit.

Kirjoittaja Anne Korhonen
Kirjoitettu 6. lokakuuta 2025, 16:55
Katajanokan Laituri. Kuva: Mats Vuorenjuuri / Unikuva

Suomen arkkitehtiliitto Safan myöntämän palkinnon saajan päätti esiraadin tekemien ehdotusten joukosta arkkipiispa Tapio Luoma. Katajanokan Laiturin lisäksi muut ehdokkaat olivat Finlandia-talon peruskorjaus, asuinkerrostalo Meander Töölössä ja Vuosaaren biolämpölaitos. Nämäkin rakennukset sijaitsevat Helsingissä.

