Katajanokan Laituri sai Arkkitehtuurin Finlandian
Vuoden 2025 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon on voittanut Helsingissä sijaitseva Katajanokan Laituri. Sen on suunnitellut Anttinen Oiva Arkkitehdit.
Suomen arkkitehtiliitto Safan myöntämän palkinnon saajan päätti esiraadin tekemien ehdotusten joukosta arkkipiispa Tapio Luoma. Katajanokan Laiturin lisäksi muut ehdokkaat olivat Finlandia-talon peruskorjaus, asuinkerrostalo Meander Töölössä ja Vuosaaren biolämpölaitos. Nämäkin rakennukset sijaitsevat Helsingissä.
