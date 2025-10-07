Keski-Suomessa alkaa lähes 30 miljoonan voimajohtourakka
Urakka sisältää vanhan voimajohdon purkamisen.
Enersense on voittanut kantaverkkoyhtiö Fingridin tarjouskilpailun Keski-Suomeen rakennettavasta uudesta 400 kilovoltin voimajohdosta. Yhteensä uutta voimajohtoa rakennetaan 100 kilometriä. Enersense on myös suunnitellut nyt rakennettavan voimajohdon.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Keski-Suomessa alkaa lähes 30 miljoonan voimajohtourakka”