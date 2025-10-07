Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Keski-Suomessa alkaa lähes 30 miljoonan voimajohtourakka

Urakka sisältää vanhan voimajohdon purkamisen.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 7. lokakuuta 2025, 9:37
sähkö kantaverkko kuva: fingrid
Kuvituskuva. Kuva: Fingrid Kuva: Matti Immonen

Enersense on voittanut kantaverkkoyhtiö Fingridin tarjouskilpailun Keski-Suomeen rakennettavasta uudesta 400 kilovoltin voimajohdosta. Yhteensä uutta voimajohtoa rakennetaan 100 kilometriä. Enersense on myös suunnitellut nyt rakennettavan voimajohdon.

