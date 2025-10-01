NCC sai ison urakan Porvoosta
Koulurakennuksen kustannusarvio on noin 27 miljoonaa euroa.
NCC on valittu tarjouskilpailussa Porvoon kaupungin rakennuttaman Peipon koulun projektinjohtourakoitsijaksi.
