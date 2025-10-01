Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
NCC sai ison urakan Porvoosta

Koulurakennuksen kustannusarvio on noin 27 miljoonaa euroa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 1. lokakuuta 2025, 12:15
Vasemmalla punakattoisena nykyinen Peipon koulu. Valkokattoinen monitoimitalo puretaan, ja tontille tulee uusi rakennus Peipon koululle. Kuva: Porvoon kaupunki

NCC on valittu tarjouskilpailussa Porvoon kaupungin rakennuttaman Peipon koulun projektinjohtourakoitsijaksi.

