Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen

Jyväskylään nousee uusi puolustusalan tehdas

Rakentaminen alkaa loppuvuoden aikana. Hanke valmistuu ensi vuonna.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 14. marraskuuta 2025, 8:45
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Jyväskylään nousee uusi puolustusalan tehdas
Havainnekuva. Kuva: Arkkitehtipalvelu

SRV ja Jykia ovat allekirjoittaneet sopimuksen Jyväskylän Seppälänkankaalle rakennettavasta tuotantolaitoksesta. Projektinjohtourakkana toteutettavassa hankkeessa rakennetaan puolustus- ja turvallisuusalan yritys Senopille uudet tuotantotilat.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Jyväskylään nousee uusi puolustusalan tehdas”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset