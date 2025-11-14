Jyväskylään nousee uusi puolustusalan tehdas
Rakentaminen alkaa loppuvuoden aikana. Hanke valmistuu ensi vuonna.
SRV ja Jykia ovat allekirjoittaneet sopimuksen Jyväskylän Seppälänkankaalle rakennettavasta tuotantolaitoksesta. Projektinjohtourakkana toteutettavassa hankkeessa rakennetaan puolustus- ja turvallisuusalan yritys Senopille uudet tuotantotilat.
