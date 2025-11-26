Perheyritys ajautui ongelmiin, kun iso kauppa peruuntui – ”Yrittäjä on vähän hullu riskinottaja” Romanoff Group ja Romanoff Lattiat hakivat molemmat yrityssaneeraukseen.

Pääkaupunkiseudulla toimivat Romanoff Group ja Romanoff Lattiat ovat jättäneet hakemukset yrityssaneerauksesta Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen.

Emoyhtiö Romanoff Group jätti hakemuksen heinäkuussa ja vähittäis- ja tukkukauppaan keskittyvä lattianpäällysteyritys Romanoff Lattiat lokakuussa.

Molempien yhtiöiden omistaja ja toimitusjohtaja Tommi Romanoff sanoo, että saneerauksen taustalla ovat velat. Velkaa on kaikkiaan noin kaksi miljoonaa euroa, ja velkojina ovat verottaja ja Osuuspankki.

”Emme ole missään kauheassa ahdingossa, meillä on pikemminkin hetkellinen kassakriisi”, hän luonnehtii.

”Saneerauksen tarkoituksena on hoitaa velat pois ja tilanne tasapainoon.”

Hän korostaa, että tavarantoimittajien ja rakentajien kanssa kaikki on kunnossa.

Kassavajetta syntyi monestakin syystä. Romanoff sanoo rakennuttavansa Espoon Westendiin kahta omakotitaloa. Toisesta jo valmiista talosta sovittiin kaupat, mutta ne peruuntuivat ja talo on nyt uudelleen myynnissä. Toinen talo on vielä kesken ja odottaa kauppoja ensimmäisestä.

”Myynnillä ja sen tuotolla on iso merkitys saneerausohjelmassa, koska sillä maksetaan velat.”

Myös toimintaympäristön myllerrys osui ikävästi yhtiöön. Venäjän Ukrainan hyökkäyssota sekoitti taloutta ja muun muassa nosti hurjasti rakennusmateriaalien hintoja. Rakentamisen suhdanne on alamaissa Suomessa. Yrittäjä näkee tämän kuohunnan kuitenkin vain osasyynä nykyiseen tilanteeseen.

Perinteikäs yritys

Perinteikkään perheyrityksen juuret ulottuvat aina vuoteen 1979, jolloin Tommi Romanoffin isä Pertti Romanoff perusti Parketti Romanoffin eli nykyisen Romanoff Lattiat. Poika otti perheyhtiössä liiketoimintojen vetovastuun vuonna 1997.

Yrityksen asiakaskunta koostuu lähinnä kuluttajista, mutta myös suunnittelijoista ja arkkitehdeista. Sen valikoimiin kuuluu muun muassa parketteja ja laminaatteja. Pitkän historiansa aikana se on ollut tekemässä muun muassa Musiikkitaloa Helsingissä.

Aiemmin konserniin kuului myös lattianpäällysteyritys Romanoff Asennus. Se eriytettiin omaksi itsenäiseksi yrityksekseen vuonna 2019 selkiyttämään ja edistämään asennusliiketoimintaa. Yrityksen osakekanta siirtyi jyväskyläläiselle ORO:lle yrityskaupan myötä vuonna 2021.

Emoyhtiö perustettiin vuonna 2016. Romanoff Group omisti myös kiinteistöyhtiön, mutta se myytiin. Romanoff Lattiat jäi tiloihin vuokralle.

”Kaksi viikkoa sen jälkeen alkoi sota Ukrainassa. Tilat olivat meille aivan liian isot myyntiin nähden. Viime heinäkuussa kallis vuokrasopimus päättyi ja pääsimme siitä eroon.”

Toiminta vaihtui edullisempiin tiloihin, ja varastopalvelut tulevat nykyään ulkopuoliselta toimijalta.

Espoon omakotitalot rakennutettiin yrityskaupoista ja pankkilainalla saaduilla varoilla.

Tiukka kulukuri

Emoyhtiö Romanoff Groupin kotipaikka on Helsingissä. Myös Romanoff Lattiat toimii Helsingissä.

Suomen Asiakastiedon mukaan Romanoff Group teki vuonna 2024 noin 0,6 miljoonan euron liikevaihdon ja tappiota kertyi noin 0,4 miljoonaa euroa.

Romanoff Lattiat teki vuonna 2024 liikevaihtoa 2,8 miljoonaa, missä oli kasvua 10 prosenttia. Tappiota tuli 19 000 euroa, ja tilikauden tulos oli miinuksella noin 84 000 euroa.

Yhteensä yritykset työllistivät viime vuonna viisi henkeä. Romanoff korostaa, ettei muutosneuvotteluita ole suunnitteilla, vaan liiketoiminta jatkuu normaalisti. Tiukkaa kulukuria kuitenkin noudatetaan.

Ahdistava tilanne

Nykyisen tilanteen Tommi Romanoff kokee yrittäjänä ahdistavana, koska kaiken piti olla sovittu talokaupassa. Jälkikäteen hän arvioi, että talon rakennusprojektissa olisi pitänyt sopia maksupolitiikka etukäteen ja tehdä tämän jälkeen heti sopimus ja jatkaa työtä vasta tämän jälkeen.

Toisaalta yrittäjyyteen kuuluu uskallus tehdä ja ottaa riskiä. Muuten ei pärjää.

”Yrittäjä on vähän hullu riskinottaja, joka lähtee moneen mukaan”, hän luonnehtii.