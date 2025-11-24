Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Rakennuslehden analyysi: Asuntokaupan kurimus on odotettuakin pahempi

Kesäkausi oli ankeaa aikaa asuntogryndaajille. Uusien asuntojen kauppa putosi yhä rajusti, vaikka pohjalukemien odotettiin olleen jo viime keväänä.

Kirjoittaja Mikko Kortelainen
Kirjoitettu 24. marraskuuta 2025, 6:12
Joka neljäs puolen vuoden aikana aloitettu gryndiasunto rakennetaan Tampereelle. Kuva: Timo Marttila

Rakennuslehden markkinakatsaus kertoo, että uusien asuntojen tilanne on vielä odotettuakin huonompi. Viime keväänä näytti pohjakosketus jo olevan käsillä, kun alemmaskaan ei enää voitaisi mennä, ja edessä piti olla loivaa nousua. Kesäkaudella uusien asuntojen kauppa putosi kuitenkin yllättäen vielä roimasti. Aloitukset kasvoivat hieman, mikä sekin riitti pahentamaan asuntojen ylitarjontatilannetta.

