Kommentti: Rakentajilla on ongelma, joka hyydyttää koko markkinan Yksi ratkaisu heikkoon tilanteeseen voisi olla nykykäytännön muuttaminen.

Asuntorakentajilla on käsissään ongelma, jonka ratkaiseminen saattaa edellyttää isoja muutoksia. Uusien asuntojen osuus kaupoista on pudonnut marginaalisen pieneksi, ostaja valitsee käytetyn asunnon.

Ja kun asuntokauppa ei käy, markkina on pilalla. Ei ole tarvetta uusille aloituksille ja valmiita asuntoja lojuu myymättöminä.

Uudisasuntojen kauppa on pitkälti kiinni luottamuksesta. Negatiivisia uutisia tulee niin kotimaasta kuin ulkomailta, eikä työttömyyslukemat tai erilaiset leikkausuutiset houkuttele tekemään isoa investointia. Käytetty asunto on usein edullisempi ja sen hinta on yksiselitteisen selkeä.

Rakentajat voivat katsoa myös peiliin. Buumivuosina yritykset olivat mestareita kehittelemään menettelyjä, joilla asunnon hinta ja asumiskustannukset saatiin näyttämään mahdollisimman edullisilta. Iso yhtiölaina, tonttirahastot, kylkiäiset ja vuosien lyhennysvapaat hämärsivät asunnon hinnan, kun lainarahakaan ei maksanut juuri mitään. Korkojen nousu ja lyhennysvapaiden päättyminen ovat avanneet monen silmät.

Riskeistä ei pääse uudessa asunnossa eroon edes sillä, että maksaa yhtiölainan ja tonttivelan pois. Huoleksi jää se, joutuuko jossain vaiheessa vastaamaan myös naapurin veloista. Asuntohintojen lasku on myös pilannut unelman nopeasta rikastumisesta asunnon avulla.

Kuluttajien tilanne on aiheuttanut rakentajille käytännön ongelman. Asuntoihin tehdyt varaukset eivät pidä. Viime aikoina rakentajat ovat aloittaneet kohteita jopa 70 prosentin varausasteilla, mutta kauppoja on syntynyt vain yksittäisistä asunnoista. Suurin osa asunnoista on edelleen myymättä, kun varaukset on purettu.

Yksi ratkaisu tilanteeseen voisi olla nykykäytännön muuttaminen.

Grynderit rakentaisivat kohteet omalle tontille ja myisivät asunnot velattomina kohteen valmistuttua. Tämä selkiyttäisi uusien asuntojen kauppaa ja laittaisi ne samalle viivalle käytettyjen asuntojen kanssa.

Uusien asuntojen valttina olisi käytettyjä edullisemmat asumiskulut pitkälle tulevaisuuteen ilman remonttilaskuja.

Markkinoilla näkyy myös positiivisia merkkejä, jos kuluttajien luottamus saadaan palautettua. Tarjontaa on erittäin vähän, valmiiden asuntojen myyntivarasto on suhteellisen pieni, kuluttajien ostovoima kasvaa ja korotkin ovat maltillisella tasolla.