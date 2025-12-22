Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Fira rakentaa Hitas-kerrostalon Helsingin Nihtiin

Taloon rakennetaan 41 asuntoa, joista 36 on varattu tai myyty.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 22. joulukuuta 2025, 10:48
Fira on aloittanut sijoitusyhtiö Kilo Investille rakennettavan Hitas-asuinkerrostalon rakentamisen Helsingin Nihtiin. Taloon rakennetaan 41 asuntoa, joista 36 on varattu tai myyty.

