Lujabetoni toimittaa elementit kahteen kouluun

Elementit valmistetaan useilla Lujabetonin tehtailla.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 2. joulukuuta 2025, 12:30
Havainnekuva Karhulan koulukeskuksesta. Kuva: AOR Arkkitehdit

Lujabetoni toimittaa elementit Minna Canthin kouluun Kuopioon ja Karhulan koulukeskukseen Kotkaan. Toimituksiin kuuluvat kaikki hankkeiden betonielementit runko- ja seinäelementeistä ontelolaattoihin.

