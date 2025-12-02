Lujabetoni toimittaa elementit kahteen kouluun
Elementit valmistetaan useilla Lujabetonin tehtailla.
Lujabetoni toimittaa elementit Minna Canthin kouluun Kuopioon ja Karhulan koulukeskukseen Kotkaan. Toimituksiin kuuluvat kaikki hankkeiden betonielementit runko- ja seinäelementeistä ontelolaattoihin.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lujabetoni toimittaa elementit kahteen kouluun”