Kategoriat Työelämä Talotekniikka Uutiset

Vallox sai uuden toimitusjohtajan Kiillosta

Edellinen toimitusjohtaja keskittyy hallitustyöskentelyyn.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 23. tammikuuta 2026, 8:32
Valloxin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Kari Laakso. Hän on aloittanut tehtävässä tammikuun puolivälissä 2026.

