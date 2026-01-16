Vuoden rakennuskonsultiksi valittu Roope Haimila näkee työn valmennustehtävänä Raati korosti Haimilan muun muassa vastuuntuntoista työotetta sekä paneutumista hankkeiden huolelliseen toteutukseen.

Rakennuttajatoimistojen liitto RTL on valinnut Vuoden 2025 rakennuttajakonsultiksi Roope Haimilan A-Insinööreistä.

Valinnan tehnyt raati korosti Haimilan osaamista ja vastuuntuntoista työotetta sekä paneutumista hankkeiden huolelliseen toteutukseen. Lisäksi raati kiinnitti huomiota hänen kiinnostukseensa edistää kiertotalouden mukaisia ratkaisuja.

”Rakennuttajakonsultin roolia voi verrata valmennustehtävään. Onnistuminen hankkeessa ja tavoitteissa ei ole yksilösuoritus, vaan koko hanketiimin yhteinen tulos. Hyvä johtaminen edellyttää ajankäyttöä, sillä suurin osa tuloksista syntyy dialogista ja ihmisten kohtaamisesta”, Vuoden rakennuttajakonsultiksi valittu Roope Haimila sanoo tiedotteessa.

Haimila on yhteistoiminnallisten hankkeiden ja kehitysvaiheellisten urakkamuotojen osaaja, ja hänellä on vankka kokemus teknisesti vaativista hankkeista.

36-vuotias diplomi-insinööri on toiminut rakennuttajakonsulttina ja projektijohtajana muun muassa vähähiilisen rakentamisen suuntaa näyttäneissä Suomalais-Venäläisen koulun ja Mustikkamaan Closing Loops -kiertotalousvaraston sekä Aalto-yliopiston Otaniemen Kide ja Marsio -uudishankkeissa.

Closing Loops -hanke on myös kansainvälisesti merkittävä tutkimus- ja pilottihanke. Hanke on perusteluiden mukaan hyvä esimerkki Haimilan tavasta painottaa hankkeissaan ilmastoviisaita ratkaisuja, vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta sekä elinkaarikustannusten ja hiilijalanjäljen tavoitteellista ohjaamista.

Tällä hetkellä Haimila luotsaa Vantaan Aviapoliksen Uusi Ilmailumuseo -hanketta, joka on hänelle erityisen läheinen oman purjelentoharrastuksen vuoksi.

Haimila on perusteluiden mukaan osoittanut ammatillisilla taidoillaan ja tinkimättömällä asenteellaan vahvaa sitoutumista asiakkaiden tavoitteiden saavuttamiseen, mistä kertovat poikkeuksellisen hyvät palautteet ja pitkäaikaiset asiakassuhteet. Hänen vahvat vuorovaikutus- ja ihmistaitonsa sekä tapansa rakentaa luottamuksellista ja vahvaa tiimikulttuuria ovat tukeneet hankkeiden onnistumista.

Lisäksi Haimila on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä kiinteistönomistajien ja rakennuttajaorganisaatioiden rakennuttamisprosesseja ja niiden hallintaa. Hän myös hyödyntää työssään monipuolisesti lean-pohjaisia työkaluja, kuten osallistavia työpajoja ja aikataulutustekniikoita.

Vuoden rakennuttajakonsultti -tunnustuksen tavoitteena on parantaa rakennuttajakonsulttien profiloitumista hankkeenjohtamisen osaajina. Valinnan tekee Raklin Rakennuttaminen-johtoryhmästä koottu raati.

RTL ry on valinnut Vuoden rakennuttajakonsultin vuodesta 2010.