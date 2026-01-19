Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
YIT rakentaa Atrian tehdaslaajennuksen Nurmoon – urakan arvo 13 miljoonaa

Vuoden loppuun mennessä valmistuva tuotantolaitos on osa Atrian laajaa puhtaan siirtymän investointia, jossa ruokatuotantoa modernisoidaan kohti hiilineutraalisuutta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 19. tammikuuta 2026, 10:38
Laajennuksen rakennustyöt on käynnistetty ja niiden on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä. (Havainnekuva: Ramboll)

YIT ja Atria ovat tehneet  sopimuksen valmisruokatehtaan laajennuksesta Nurmoon Seinäjoelle. Sopimuksen arvo YIT:lle on noin 13 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan.

