YIT rakentaa Atrian tehdaslaajennuksen Nurmoon – urakan arvo 13 miljoonaa
Vuoden loppuun mennessä valmistuva tuotantolaitos on osa Atrian laajaa puhtaan siirtymän investointia, jossa ruokatuotantoa modernisoidaan kohti hiilineutraalisuutta.
YIT ja Atria ovat tehneet sopimuksen valmisruokatehtaan laajennuksesta Nurmoon Seinäjoelle. Sopimuksen arvo YIT:lle on noin 13 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan.
