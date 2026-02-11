Bewi rakentaa uuden eristetehtaan
XPS:n kysyntä on kasvanut infrarakentamisen mukana.
Eurooppalainen pakkaus-, komponentti- ja eristysratkaisujen toimittaja Bewi perustaa Sastamalaan uuden tehtaan valmistamaan XPS-eristeitä. Tehtaan rakentaminen on käynnistynyt tämän vuoden alussa, ja tuotannon on tarkoitus alkaa vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä.
