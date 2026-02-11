Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Rakennustuote Energiatehokkuus Uutiset

Bewi rakentaa uuden eristetehtaan

XPS:n kysyntä on kasvanut infrarakentamisen mukana.

 

Kirjoittaja Tapio Kivistö
Kirjoitettu 11. helmikuuta 2026, 12:01
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Bewi rakentaa uuden eristetehtaan
Bewin uusi tehdas nousee Sastamalaan yhtiön EPS-tehtaan yhteyteen. Kuva: Bewi

Eurooppalainen pakkaus-, komponentti- ja eristysratkaisujen toimittaja Bewi perustaa Sastamalaan uuden tehtaan valmistamaan XPS-eristeitä. Tehtaan rakentaminen on käynnistynyt tämän vuoden alussa, ja tuotannon on tarkoitus alkaa vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Bewi rakentaa uuden eristetehtaan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset