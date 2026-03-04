NRC uusii raitiotien ajojohtojärjestelmää Helsingissä
Mäkelänkatu on yksi Helsingin pääväylistä.
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne on valinnut NRC Groupin toteuttamaan raitiotien ajojohtojärjestelmän kunnostamisen. Sopimuksen arvo on noin 3,4 miljoonaa euroa.
