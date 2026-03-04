Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
NRC uusii raitiotien ajojohtojärjestelmää Helsingissä

Mäkelänkatu on yksi Helsingin pääväylistä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 4. maaliskuuta 2026, 15:01
Mäkelänkatua kuvattuna ilmasta käsin. Kuva: Sami Kero / HS

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne on valinnut NRC Groupin toteuttamaan raitiotien ajojohtojärjestelmän kunnostamisen. Sopimuksen arvo on noin 3,4 miljoonaa euroa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “NRC uusii raitiotien ajojohtojärjestelmää Helsingissä”

