Suomen Peab sai uuden toimitusjohtajan

Kiinteistökehitykselle tullaan rekrytoimaan uusi liiketoimintajohtaja kuluvan vuoden aikana.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 3. maaliskuuta 2026, 9:59
Marko Rinkinen. Kuva: Tomi Parkkonen

Peabin rakentamisen liiketoiminta-alueesta Suomessa vastaava Marko Rinkinen on aloittanut Peab oy:n toimitusjohtajana 1. maaliskuuta. Rinkinen on työskennellyt eri tehtävissä Peabilla vuodesta 2003 alkaen. Aiemmin toimitusjohtajan tehtävää pitkään hoitanut Mika Katajisto on lähtenyt Peabilta.

