Suomen Peab sai uuden toimitusjohtajan
Kiinteistökehitykselle tullaan rekrytoimaan uusi liiketoimintajohtaja kuluvan vuoden aikana.
Peabin rakentamisen liiketoiminta-alueesta Suomessa vastaava Marko Rinkinen on aloittanut Peab oy:n toimitusjohtajana 1. maaliskuuta. Rinkinen on työskennellyt eri tehtävissä Peabilla vuodesta 2003 alkaen. Aiemmin toimitusjohtajan tehtävää pitkään hoitanut Mika Katajisto on lähtenyt Peabilta.
