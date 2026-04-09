Kuusi kertaa työmaakilpailun voittanut Jukka Nikkola: ”Kilpailemalla kehittyy itsekin” Työmaakilpailu on täyttänyt hyvin tehtävänsä, arvioi kilpailun kuusi kertaa voittanut Jukka Nikkola.

Joillakin työmailla kirosanaksikin katsottu lean ei ehkä kuulu Jukka Nikkolan sanastoon, mutta sen idea jatkuvasta parantamisesta kuvaa hyvin häntä itseäänkin. Hän on aina halunnut mennä eteenpäin ja löytää uusia asioita, joista on työmaalle apua. Yksin hän ei ole tätä työtä tehnyt, vaan hän on saanut tuekseen kehittämisestä innostuneita työkavereita. Se on tehnyt rakentamisesta hauskaa.