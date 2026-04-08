Lohkare Infra jatkaa kasvuaan – Taas yksi yritys uuden konsernin sateenvarjon suojiin Edellisestä yrityskauppauutisesta ei ole vielä viikkoakaan.

Oululainen kaukolämpörakentaja Oulun Lämpöputkitus oy on liittynyt osaksi Lohkare Infra -konsernia aprillipäivänä. Vuonna 2011 perustettu yritys on perheyritys, joka on vakiinnuttanut asemansa erityisesti kuntien ja energiayhtiöiden kumppanina.

Yhtiö toimii Oulusta käsin ja toteuttaa projekteja pääosin Pohjois-Suomen alueella. Yritysjärjestelyn jälkeen Oulun Lämpöputkitus jatkaa toimintaansa itsenäisesti omalla nimellään ja nykyisellä organisaatiollaan.

Oulun Lämpöputkituksen vuoden 2025 liikevaihto oli 8,2 miljoonaa euroa ja se työllistää 28 henkilöä. Osana Lohkare Infra -konsernia yhtye pystyy jatkossa vastaamaan entistä laajempiin hankkeisiin ja hyödyntämään konsernin yhteisiä resursseja sekä osaamista.

”Oulun Lämpöputkitus tuo Lohkareeseen vahvaa erikoisosaamista kaukolämpöverkostojen rakentamisesta ja saneerauksesta. Se täydentää konsernin kokonaisuutta ja tukee strategiaamme rakentaa valtakunnallisesti merkittävä infra-alan toimija”, Lohkareen toimitusjohtaja Jussi Niemelä sanoo tiedotteessa.

Lohkare Infraan kuuluvat entuudestaan VM Suomalainen, Lännen Alituspalvelu, Oteran, Länsi-Suomen Verkkopalvelut, Maalinja, EPR-Asennus ja vastikään hankittu Infra Kiri. Sen toimintamalli perustuu hajautettuun ja yrittäjähenkiseen johtamiseen, jossa yhtiöt säilyttävät oman identiteettinsä ja toimintatapansa hyötyen samalla yhteisistä resursseista ja kehittämisestä.