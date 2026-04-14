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Kategoriat Energia Ilmastonmuutos Kiinteistöt Talotekniikka Talous Uusiutuva energia

Taajuuspeli tarjoaa taloyhtiöillekin mahdollisuuden tienata sähköllä

Kiinteistöistä muodostetuilla virtuaalivoimaloilla voi osallistua sähköverkon reservimarkkinaan.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 14. huhtikuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin Taajuuspeli tarjoaa taloyhtiöillekin mahdollisuuden tienata sähköllä
20260323 Geonovan tekninen johtaja Ossi Kaihua esittelee salkkua, jossa on ns. kysyntäjoustolaitteisto,. "Laitteella voidaan testata yksittäisen, tietyssä kiinteistössä olevan maalämpöjärjestelmän joustokykyä", kertoo Kaihua. Kuva: Petteri Kivimäki

Artikkeli tiivistettynä

  • Puhtaan energiasiirtymän myötä kasvava tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto mahdollistaa suurille kiinteistöille osallistumisen reservimarkkinoille virtuaalivoimaloiden avulla.
  • Reservimarkkinoiden tehokas toiminta vaatii sopimuksen Fingridin kanssa, jatkuvaa tiedonvaihtoa ja kykyä joustavasti säädellä tehoa.
  • Energiapalveluyhtiö Geonova hyödyntää kiinteistöjensä lämpöpumppujärjestelmiä sähkön reservimarkkinoilla operoimiseen, mikä lisää skaalaetua ja mahdollistaa osallistumisen markkinoille yhdistämällä monen kohteen tehon.
  • Reservimarkkinoille osallistuminen ja kysyntäjouston keinot, kuten tehon hetkellinen lisääminen tai vähentäminen, auttavat säilyttämään sähköverkon vakauden ja tarjoavat taloudellista hyötyä osallistujille.

Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.

Puhtaan siirtymän myötä valtavasti kasvanut tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto on luonut uudenlaisia tarpeita ja markkinoita energiasektorille. Käytännössä tämä tarjoaa suurille kiinteistöille ja kiinteistöryppäille mahdollisuuden osallistua sähkön reservimarkkinoille ja hyötyä sähkön reservimarkkinatuotoista muodostamalla eräänlaisia “virtuaalivoimaloita”.

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