Taajuuspeli tarjoaa taloyhtiöillekin mahdollisuuden tienata sähköllä Kiinteistöistä muodostetuilla virtuaalivoimaloilla voi osallistua sähköverkon reservimarkkinaan.

Artikkeli tiivistettynä Puhtaan energiasiirtymän myötä kasvava tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto mahdollistaa suurille kiinteistöille osallistumisen reservimarkkinoille virtuaalivoimaloiden avulla.

Reservimarkkinoiden tehokas toiminta vaatii sopimuksen Fingridin kanssa, jatkuvaa tiedonvaihtoa ja kykyä joustavasti säädellä tehoa.

Energiapalveluyhtiö Geonova hyödyntää kiinteistöjensä lämpöpumppujärjestelmiä sähkön reservimarkkinoilla operoimiseen, mikä lisää skaalaetua ja mahdollistaa osallistumisen markkinoille yhdistämällä monen kohteen tehon.

Reservimarkkinoille osallistuminen ja kysyntäjouston keinot, kuten tehon hetkellinen lisääminen tai vähentäminen, auttavat säilyttämään sähköverkon vakauden ja tarjoavat taloudellista hyötyä osallistujille. Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä. Avaa

Puhtaan siirtymän myötä valtavasti kasvanut tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto on luonut uudenlaisia tarpeita ja markkinoita energiasektorille. Käytännössä tämä tarjoaa suurille kiinteistöille ja kiinteistöryppäille mahdollisuuden osallistua sähkön reservimarkkinoille ja hyötyä sähkön reservimarkkinatuotoista muodostamalla eräänlaisia “virtuaalivoimaloita”.