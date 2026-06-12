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Kategoriat Suurimmat 2025 Talotekniikka Uutiset

Instalco hakee aktiivisesti uutta ostettavaa

Yhtiö haluaa kasvaa Suomessa.

Kirjoittaja Valtteri Karjula
Kirjoitettu 12. kesäkuuta 2026, 3:11
Tilaajille
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Instalcon Suomessa omistamat talotekniikka-alan yritykset tekevät yhteensä noin 150 miljoonan euron liikevaihtoa. Kuva: Instalco

Instalco tunnetaan Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinoilla toimivana teknisten ratkaisujen asiantuntijana. Konserni tarjoaa projektien suunnittelua ja asennusta sähkö-, lvi-, ilmanvaihto- ja teollisuusaloilla sekä teknistä konsultointia. Suomessa Instalcon omistamat talotekniikka-alan yritykset muodostavat yhdessä noin 150 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon.

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