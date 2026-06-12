Instalco hakee aktiivisesti uutta ostettavaa Yhtiö haluaa kasvaa Suomessa.

Instalco tunnetaan Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinoilla toimivana teknisten ratkaisujen asiantuntijana. Konserni tarjoaa projektien suunnittelua ja asennusta sähkö-, lvi-, ilmanvaihto- ja teollisuusaloilla sekä teknistä konsultointia. Suomessa Instalcon omistamat talotekniikka-alan yritykset muodostavat yhdessä noin 150 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon.