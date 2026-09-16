A-Kruunun uuden vetäjän Katariina Haighin mukaan asuntorakentaminen ei taivu nopeisiin muutoksiin
A-Kruunun toimitusjohtajana toukokuussa aloittanut Katariina Haigh toivoo asuntoliiketoimintaan pitkäjänteisyyttä.
Valtion omistama asuntorakennuttaja A-Kruunu sai keväällä Katariina Haighista vetäjäkseen markkinaehtoisen tuotannon osaajan. Tehtävä ei ole helppo, sillä tuotantoa jarruttaa korkotukivaltuuden raju leikkaus. Selkeyttä toimintaan tuo kuitenkin se, että yhtiön omistusta koskenut epävarmuus on väistynyt.
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