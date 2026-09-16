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Kategoriat Asunnot Rakentaminen Uutiset

A-Kruunun uuden vetäjän Katariina Haighin mukaan asuntorakentaminen ei taivu nopeisiin muutoksiin

A-Kruunun toimitusjohtajana toukokuussa aloittanut Katariina Haigh toivoo asuntoliiketoimintaan pitkäjänteisyyttä.

Kirjoittaja Mikko Kortelainen
Kirjoitettu 16. syyskuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin A-Kruunun uuden vetäjän Katariina Haighin mukaan asuntorakentaminen ei taivu nopeisiin muutoksiin
Toimitusjohtaja Katariina Haigh A-Kruunun toimiston tiloissa Helsingin Länsi-Pasilassa. Kuva: Liisa Takala

Valtion omistama asuntorakennuttaja A-Kruunu sai keväällä Katariina Haighista vetäjäkseen markkinaehtoisen tuotannon osaajan. Tehtävä ei ole helppo, sillä tuotantoa jarruttaa korkotukivaltuuden raju leikkaus. Selkeyttä toimintaan tuo kuitenkin se, että yhtiön omistusta koskenut epävarmuus on väistynyt.

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