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Kategoriat Uutiset

Otkes huolestui: Parvekeonnettomuuksia estävät toimenpiteet saattavatkin aiheuttaa lisävaaraa

Parveketurvallisuus on puhuttanut paljon Helsingissä vuosi sitten sattuneen onnettomuuden jälkeen.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 15. syyskuuta 2026, 13:46
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Ei kommentteja artikkeliin Otkes huolestui: Parvekeonnettomuuksia estävät toimenpiteet saattavatkin aiheuttaa lisävaaraa
Parvekeonnettomuuksia on viime vuosina sattunut useampia. Kuva on Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan kerrostalon parvekkeesta, jonka lasikaide petti juhannuksena. Kuva: Kalle Koponen / HS

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on huolissaan siitä, että parvekkeiden turvallisuuden parantamiseksi tehtävät väliaikaiset toimenpiteet aiheuttavat lisävaaraa.

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