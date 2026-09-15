Otkes huolestui: Parvekeonnettomuuksia estävät toimenpiteet saattavatkin aiheuttaa lisävaaraa
Parveketurvallisuus on puhuttanut paljon Helsingissä vuosi sitten sattuneen onnettomuuden jälkeen.
Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on huolissaan siitä, että parvekkeiden turvallisuuden parantamiseksi tehtävät väliaikaiset toimenpiteet aiheuttavat lisävaaraa.
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