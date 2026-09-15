Lohkare Infra nimitti Maija Jokelan hallitukseen
Jokela työskenteli viimeksi Ramboll Finlandin toimitusjohtajana.
Viimeksi Ramboll Finlandin toimitusjohtajana toiminut Maija Jokela on nimitetty infrarakentajakonserni Lohkare Infran hallituksen jäseneksi. Jokela tuo yritykseen kokemuksensa kasvun ja kannattavuuden johtamisesta, yritysostoista, integraatioista sekä suurten asiantuntijaorganisaatioiden kehittämisestä.
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