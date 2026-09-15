Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Uutiset Infra

Lohkare Infra nimitti Maija Jokelan hallitukseen

Jokela työskenteli viimeksi Ramboll Finlandin toimitusjohtajana.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 15. syyskuuta 2026, 8:58
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Lohkare Infra nimitti Maija Jokelan hallitukseen
Rambolli Suomen entinen toimitusjohtaja Maija Jokela kuvattuna Rambollin tiloissa. Kuva: Jussi Helttunen

Viimeksi Ramboll Finlandin toimitusjohtajana toiminut Maija Jokela on nimitetty infrarakentajakonserni Lohkare Infran hallituksen jäseneksi. Jokela tuo yritykseen kokemuksensa kasvun ja kannattavuuden johtamisesta, yritysostoista, integraatioista sekä suurten asiantuntijaorganisaatioiden kehittämisestä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lohkare Infra nimitti Maija Jokelan hallitukseen”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset