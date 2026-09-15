Kaupungin omistama kiinteistöyhtiö sai KKV:ltä huomautuksen rakennusurakan suorahankinnasta
Kahden urakan yhteisarvo nousi yli kynnysarvon ja niitä olisi KKV:n mukaan pitänyt käsitellä yhtenä kokonaisuutena.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Kotkan kaupungin omistamalle kiinteistöyhtiö Kotkan Julkisille Kiinteistöille huomautuksen rakennusurakkakokonaisuuden suorahankinnassa. KKV arvioi, että kiinteistöyhtiön olisi pitänyt kilpailuttaa rakennusurakkakokonaisuus hankintalain mukaisesti.
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