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Kategoriat Korjausrakentaminen

Kaupungin omistama kiinteistöyhtiö sai KKV:ltä huomautuksen rakennusurakan suorahankinnasta

Kahden urakan yhteisarvo nousi yli kynnysarvon ja niitä olisi KKV:n mukaan pitänyt käsitellä yhtenä kokonaisuutena.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 15. syyskuuta 2026, 9:44
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Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Kotkan kaupungin omistamalle kiinteistöyhtiö Kotkan Julkisille Kiinteistöille huomautuksen rakennusurakkakokonaisuuden suorahankinnassa. KKV arvioi, että kiinteistöyhtiön olisi pitänyt kilpailuttaa rakennusurakkakokonaisuus hankintalain mukaisesti.

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