Suomessa käynnistetään teollisen mittakaavan hiilidioksidin talteenottolaitoksia
Ilmastonmuutoksen torjunnassa yksi valittu keino on hiilidioksidin talteenotto ja kierrätys muun muassa fossiilisten polttoaineiden korvaajien raaka-aineina.
Metsän Raumalle suunnittelema puuperäisen hiilidioksidin talteenottolaitos on saanut työ- ja elinkeinoministeriön käänteisessä huutokaupassa 21 miljoonan euron avustuksen. Hiilidioksidin talteenotto sekä tukee ilmastonmuutoksen hillintää että luo uutta liiketoimintaa.
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