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Kategoriat Uusiutuva energia Energia Ilmastonmuutos Projektit Suunnittelu Talotekniikka Uutiset

Suomessa käynnistetään teollisen mittakaavan hiilidioksidin talteenottolaitoksia

Ilmastonmuutoksen torjunnassa yksi valittu keino on hiilidioksidin talteenotto ja kierrätys muun muassa fossiilisten polttoaineiden korvaajien raaka-aineina.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 14. syyskuuta 2026, 14:00
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Kuva: Kimmo Syvari

Metsän Raumalle suunnittelema puuperäisen hiilidioksidin talteenottolaitos on saanut työ- ja elinkeinoministeriön käänteisessä huutokaupassa 21 miljoonan euron avustuksen. Hiilidioksidin talteenotto sekä tukee ilmastonmuutoksen hillintää että luo uutta liiketoimintaa.

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