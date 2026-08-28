Lujatalo kumppaniksi Migrin säilöönottoyksikköön – käsissä ainutlaatuinen rakennushanke Tilojen on tarkoitus valmistua vuoden 2028 lopussa, jolloin toiminta alkaisi tammikuussa 2029.

Lujatalo on valittu kumppaniksi Maahanmuuttoviraston uuden säilöönottoyksikön kehitysvaiheeseen, jota se vie eteenpäin yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja käyttäjän kanssa.