Lujatalo kumppaniksi Migrin säilöönottoyksikköön – käsissä ainutlaatuinen rakennushanke
Tilojen on tarkoitus valmistua vuoden 2028 lopussa, jolloin toiminta alkaisi tammikuussa 2029.
Lujatalo on valittu kumppaniksi Maahanmuuttoviraston uuden säilöönottoyksikön kehitysvaiheeseen, jota se vie eteenpäin yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja käyttäjän kanssa.
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