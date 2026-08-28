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Kategoriat Uutiset Kiinteistöt Rakentaminen Talous

Lujatalo kumppaniksi Migrin säilöönottoyksikköön – käsissä ainutlaatuinen rakennushanke

Tilojen on tarkoitus valmistua vuoden 2028 lopussa, jolloin toiminta alkaisi tammikuussa 2029.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 28. elokuuta 2026, 9:43
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Uusi säilöönottokeskus rakennetaan Vantaalle Itä-Hakkilaan. Arkkitehtisuunnittelijana on UKI Arkkitehdit. (Kuva UKI Arkkitehdit).

Lujatalo on valittu kumppaniksi Maahanmuuttoviraston uuden säilöönottoyksikön kehitysvaiheeseen, jota se vie eteenpäin yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja käyttäjän kanssa.

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