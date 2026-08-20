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Kategoriat Rakentaminen

Paraisten hirsikerrostalohanke toteutuu suunniteltua pienempänä

Alun perin suunnitellusta kahdesta talosta toteutuu yksi.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 20. elokuuta 2026, 9:44
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Havainnekuva Paraisten Kirkkoesplanadille rakennettavasta hirsikerrostalosta. Kuva: Turun Teollisuuden Rakentajat Oy

Turun saaristossa sijaitsevan Paraisten keskustaan suunniteltu hirsikerrostalohanke etenee rakennusvaiheeseen. Honka Multistorey -hybridikonseptin mukaisen nelikerroksisen kohteen valmistelevat työt alkavat tällä viikolla. Kohteen asunnoista 70 prosenttia on myyty.

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