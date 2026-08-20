Paraisten hirsikerrostalohanke toteutuu suunniteltua pienempänä
Alun perin suunnitellusta kahdesta talosta toteutuu yksi.
Turun saaristossa sijaitsevan Paraisten keskustaan suunniteltu hirsikerrostalohanke etenee rakennusvaiheeseen. Honka Multistorey -hybridikonseptin mukaisen nelikerroksisen kohteen valmistelevat työt alkavat tällä viikolla. Kohteen asunnoista 70 prosenttia on myyty.
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