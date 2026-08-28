Ruduksen Orimattilan tehtaalle Kultainen kypärä – turvallisuusvalttina siisteys
Orimattilan tehtaan lisäksi kunniakirjan saivat Ruduksen Suonenjoen porraselementtitehdas ja Ruskon Betonin Kivenlahden valmisbetonitehdas Espoossa.
Rudus oy:n Orimattilan betonituotetehdas on voittanut Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailun ja ykkössijasta kertovan Kultainen kypärä -palkinnon. Rudus oli kilpailun ykkönen myös viime vuonna.
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