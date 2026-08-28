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Kategoriat Rakennustuote Uutiset

Ruduksen Orimattilan tehtaalle Kultainen kypärä – turvallisuusvalttina siisteys

Orimattilan tehtaan lisäksi kunniakirjan saivat Ruduksen Suonenjoen porraselementtitehdas ja Ruskon Betonin Kivenlahden valmisbetonitehdas Espoossa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 28. elokuuta 2026, 11:14
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Rudus menestyi Betoniteollisuuden työturvallisuuskisassa mainiosti. Kuvassa toimitusjohtaja Mikko Vasama (vas.) ja Orimattilan tehdaspäällikkö Jarno Vartiainen. (Kuva:Maritta Koivisto, Betoniteollisuus ry)

Rudus oy:n Orimattilan betonituotetehdas on voittanut Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailun ja ykkössijasta kertovan Kultainen kypärä -palkinnon. Rudus oli kilpailun ykkönen myös viime vuonna.

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