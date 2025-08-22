Ruduksen maisematuotetehdas voitti työturvallisuuskisan – ”Turvallisuus on ansaittava joka päivä uudestaan”
Kilpailun kärki oli tällä kertaa aivan poikkeuksellisen terävä, kertoo kilpailun tuomariston jäsen, Etelä-Suomen Aluehallintoviraston ylitarkastaja Ville Lappalainen.
Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailun voittoon ylsi Ruduksen Tampereen maisemabetonitehdas. Kilpailun voittajan tunnus – kultainen kypärä – luovutettiin tehdaspäällikkö Kimmo Korvelle Betoniteollisuuden Kesäseminaarissa Tampereella.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Ruduksen maisematuotetehdas voitti työturvallisuuskisan – ”Turvallisuus on ansaittava joka päivä uudestaan””