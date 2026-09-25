Kauppakamarikysely: Rakennusalan pk-yrityksissä jo pulaa osaajista
Kyselyyn vastanneista rakennusalan keskisuurista yrityksistä 60 prosenttia arvioi rekrytointitarpeen kasvavan seuraavien puolen vuoden aikana.
Kauppakamareiden tekemän tuoreen kyselyn mukaan osaavan työvoiman tarve, rekrytointiaikeet ja osaajapula ovat keskittymässä erityisesti teollisuuden ja rakentamisen pk-yrityksiin.
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