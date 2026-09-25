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Kategoriat Talous Rakentaminen Suhdanne Uutiset

Kauppakamarikysely: Rakennusalan pk-yrityksissä jo pulaa osaajista

Kyselyyn vastanneista rakennusalan keskisuurista yrityksistä 60 prosenttia arvioi rekrytointitarpeen kasvavan seuraavien puolen vuoden aikana.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 25. syyskuuta 2026, 8:15
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Ei kommentteja artikkeliin Kauppakamarikysely: Rakennusalan pk-yrityksissä jo pulaa osaajista

Kauppakamareiden tekemän tuoreen kyselyn mukaan osaavan työvoiman tarve, rekrytointiaikeet ja osaajapula ovat keskittymässä erityisesti teollisuuden ja rakentamisen pk-yrityksiin.

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