Kesko sai sinetin Dahl-kaupalle – kolmannes konsernin myynnistä jatkossa ulkomailta Dahl-ostoksen myötä rakentamisen ja talotekniikan kaupasta tulee myynniltään Keskon suurin toimiala.

Euroopan komissio ei löytänyt huomautettavaa yrityskaupasta, jossa Kesko ostaa Dahlin Ruotsin sekä Brødrene Dahlin Norjan ja Tanskan yhtiöt. Hyväksyntä tuli ilman mitään ehtoja.