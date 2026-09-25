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Kategoriat Yrityskauppa Talous Uutiset

Kesko sai sinetin Dahl-kaupalle – kolmannes konsernin myynnistä jatkossa ulkomailta

Dahl-ostoksen myötä rakentamisen ja talotekniikan kaupasta tulee myynniltään Keskon suurin toimiala.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 25. syyskuuta 2026, 8:07
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k-rauta
Yrityskauppa on Keskon historian suurin. Velaton kauppahinta on noin 1,2 miljardia euroa. Kokemusta kertyi jo taannoisen Onnisen oston yhteydessä.

Euroopan komissio ei löytänyt huomautettavaa yrityskaupasta, jossa Kesko ostaa Dahlin Ruotsin sekä Brødrene Dahlin Norjan ja Tanskan yhtiöt. Hyväksyntä tuli ilman  mitään ehtoja.

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