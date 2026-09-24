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Kategoriat Talous Infra Rakentaminen

YIT tuplaa kasvutavoitteensa Suomen datakeskusmarkkinan siivittämänä

YIT nostaa myös Rakennus- ja Infra-segmenttien kasvutavoitteita.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 24. syyskuuta 2026, 9:05
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YIT rakentaa muun muassa XTX Marketsille datakeskusta Kajaaniin. Kuva: XTX Markets

YIT nostaa konsernin liikevaihdon kasvutavoitteensa strategiakaudelle 2025–2029 vähintään 10 prosenttiin vuodessa, kun aiempi tavoite oli 5 prosenttia. Lähtötasona käytetään vuoden 2024 liikevaihtoa. Taustalla on Suomen nopeasti kehittyvä datakeskusmarkkina, jonka odotetaan tuovan yhtiölle merkittäviä rakennushankkeita lähivuosina.

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