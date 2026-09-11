Vuoden sähkösuunnittelija julkistettiin Talotekniikka Next -tapahtumassa
Vuoden sähkösuunnittelijaksi valittu Insinööritoimisto E-Plan oy on Vantaalla toimiva sähkösuunnittelutoimisto, jonka vahvuuksia ovat kokonaisvaltainen palvelu, pitkä kokemus ja pitkäaikaiset asiakassuhteet.
Insinööritoimisto E-Planin toiminnan lähtökohtana on asiakastyytyväisyys. Tavoitteena on hoitaa jokainen toimeksianto niin, että asiakas kääntyy yrityksen puoleen myös seuraavan sähkösuunnitteluhankkeen yhteydessä. Onnistumisesta kertovat pitkät asiakassuhteet ja asiakkailta saatu myönteinen palaute.
Henkilökunnan vahva sitoutuminen asiakkaiden toimeksiantoihin sekä jatkuva uuden oppiminen muodostavat perustan yrityksen onnistuneille projekteille. Yritykseltä löytyy osaamista ja pätevyyksiä poikkeuksellisen vaativien sähkösuunnittelukohteiden suunnitteluun.
Insinööritoimisto E-Planin toimitusjohtajalla Ari Nukarisella on kokemusta suunnittelualalta vuodesta 1990 lähtien, ja yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2000. Yritys on esimerkki sähkösuunnittelutoimistosta, jolla on pitkä näyttö sekä asiakastyytyväisyydestä että kannattavasta liiketoiminnasta.
Insinööritoimisto E-Plan Oy
- Perustettu: vuonna 2000
- Kotipaikka: Vantaa
- Toimiala: Insinööri- ja suunnittelutoimisto, sähköinsinööritoimisto
- Henkilökunta: 4 työntekijää
- Liikevaihto 2025: 440 000 euroa
- Tilikauden tulos 2025: 95 000 euroa
- Liikevoittoprosentti: 26,7 %
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Vuoden sähkösuunnittelija julkistettiin Talotekniikka Next -tapahtumassa”