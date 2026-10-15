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Kategoriat Talous Rakennustuote Rakentaminen Yrityskauppa

Kotera jatkaa yritysostojaan – tytäryhtiöitä on nyt jo 23

Ostokohde jatkaa kaupan jälkeen toimintaansa entiseen tapaan.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 15. lokakuuta 2026, 9:06
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Sarjayhdistelijäksi itseään nimittävä Kotera Group on sopinut yritysjärjestelystä, jossa JPV-Engineering ja sen tytäryhtiö Terimasteel liittyvät osaksi Koteraa. Järjestelyn täytäntöönpano edellyttää vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää, jonka odotetaan valmistuvan lokakuun aikana.

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