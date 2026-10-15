Kotera jatkaa yritysostojaan – tytäryhtiöitä on nyt jo 23
Ostokohde jatkaa kaupan jälkeen toimintaansa entiseen tapaan.
Sarjayhdistelijäksi itseään nimittävä Kotera Group on sopinut yritysjärjestelystä, jossa JPV-Engineering ja sen tytäryhtiö Terimasteel liittyvät osaksi Koteraa. Järjestelyn täytäntöönpano edellyttää vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää, jonka odotetaan valmistuvan lokakuun aikana.
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