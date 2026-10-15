Kotera jatkaa yritysostojaan – tytäryhtiöitä on nyt jo 23 Ostokohde jatkaa kaupan jälkeen toimintaansa entiseen tapaan.

Sarjayhdistelijäksi itseään nimittävä Kotera Group on sopinut yritysjärjestelystä, jossa JPV-Engineering ja sen tytäryhtiö Terimasteel liittyvät osaksi Koteraa. Järjestelyn täytäntöönpano edellyttää vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää, jonka odotetaan valmistuvan lokakuun aikana.