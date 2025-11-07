Kotera Group osti vaativan betonirakentamisen osaamista
NCS Concrete ja sen tytäryhtiö North Concrete Solutions ab ovat liittyneet osaksi Kotera Group -konsernia.
Betonirakentamisen vaativiin kokonaisurakoihin Suomessa ja Ruotsissa erikoistunut NCS Concrete on solminut yritysjärjestelyn, jossa sen omistajat ja Kotera Group ovat sopineet NCS Concreten ja sen tytäryhtiö North Concrete Solutions ab:n liittymisestä osaksi Kotera Group -konsernia. Kauppa astui voimaan 31.10.2025.
