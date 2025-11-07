Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Talous Uutiset

Kotera Group osti vaativan betonirakentamisen osaamista

NCS Concrete ja sen tytäryhtiö North Concrete Solutions ab ovat liittyneet osaksi Kotera Group -konsernia.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 7. marraskuuta 2025, 15:47
Rakennus- ja kiinteistömarkkinoilla on nähty viime aikoina paljon yrityskauppoja. Kuva: Arja Harjunmaa

Betonirakentamisen vaativiin kokonaisurakoihin Suomessa ja Ruotsissa erikoistunut NCS Concrete on solminut yritysjärjestelyn, jossa sen omistajat ja Kotera Group ovat sopineet NCS Concreten ja sen tytäryhtiö North Concrete Solutions ab:n liittymisestä osaksi Kotera Group -konsernia. Kauppa astui voimaan 31.10.2025.

