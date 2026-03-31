Kolme uutta yritystä osaksi uutta teollisen rakentamisen monialakonsernia Kotera Group jatkaa kasvua, nyt konsernin kimppaan lähti kolme uutta yritystä.

Kotera Group Oy ja IS Group Oy ovat allekirjoittaneet 20.3.2026 yritysjärjestelyn, jossa jälkimmäiseen kuuluvat Ilmastointi Salminen oy, IS Works oy ja Besteam oy liittyvät osaksi Kotera Group -konsernia. Järjestelyn täytäntöönpano edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää, ja kaupan odotetaan vahvistuvan noin kahden viikon kuluessa.