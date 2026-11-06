Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Projektit Kiinteistöt Koulutus ja tutkimus Rakentaminen Uutiset

Lohjalle rakennettavan Mäntynummen monitoimijatalon suunnittelu etenee

Lohjalle suunniteltava uusi suurhanke nytkähti jälleen eteenpäin.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 6. marraskuuta 2026, 12:08
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Lohjalle rakennettavan Mäntynummen monitoimijatalon suunnittelu etenee
Lohjalle rakennettava Mäntynummen uusi monitoimijatalo korvaa monta muuta rakennusta. Havainnekuva: JADA Arkkitehdit

Mäntynummen monitoimijataloa on suunniteltu jo pitkään ja sen on tarkoitus valmistuessaan korvata Mäntynummen nykyisen yhtenäiskoulun, Oravaisten päiväkodin, kirjaston ja alueen nykyiset nuorisotilat. Kaupunginvaltuusto on keväällä 2024 hyväksynyt hankkeen toteuttamista koskevan hankesuunnitelman ja tilakeskus on toteuttanut kuluvan vuoden aikana valtuuston päätöksen mukaisen kilpailutuksen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lohjalle rakennettavan Mäntynummen monitoimijatalon suunnittelu etenee”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset