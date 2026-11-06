Lohjalle rakennettavan Mäntynummen monitoimijatalon suunnittelu etenee Lohjalle suunniteltava uusi suurhanke nytkähti jälleen eteenpäin.

Mäntynummen monitoimijataloa on suunniteltu jo pitkään ja sen on tarkoitus valmistuessaan korvata Mäntynummen nykyisen yhtenäiskoulun, Oravaisten päiväkodin, kirjaston ja alueen nykyiset nuorisotilat. Kaupunginvaltuusto on keväällä 2024 hyväksynyt hankkeen toteuttamista koskevan hankesuunnitelman ja tilakeskus on toteuttanut kuluvan vuoden aikana valtuuston päätöksen mukaisen kilpailutuksen.