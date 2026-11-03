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Kategoriat Talous Rakentaminen Sijoittaminen Työelämä Yrityskauppa

NCC-konsernin näkymät varsin positiiviset

NCC:n tilauskanta on kasvussa ja yrityskaupan myötä konserni keskittyy entistä voimallisemmin rakennusurakointiin.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 3. marraskuuta 2026, 16:26
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NCC:n konsernijohtaja on tyytyväinen siitä, mihin suuntaan liiketoiminnat ovat kehittymässä ja millaiset ovat lähiajan näkymät. Kuva: NCC

Artikkeli tiivistettynä

  • NCC:n tulos, tilauskanta ja kassavirta kasvoivat kolmannella neljänneksellä; erityisesti puolustussektorin investoinnit ovat vauhdittaneet kehitystä.
  • Suomen yksikkö on menestynyt hyvin ja saanut uusia suuria rakennusprojekteja tilauskirjoihinsa.
  • NCC myi kannattavan Industry-liiketoiminnan 8,2 miljardin kruunun kaupassa keskittyäkseen ydinliiketoimintaansa, mikä vahvistaa yhtiön taloudellista asemaa.
  • Kauppa selkeyttää NCC:n rakennusliiketoiminnan painotusta, vähentää pääomavaltaisuutta ja mahdollistaa paremman pitkän aikavälin arvonluonnin.

Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.

NCC:n kaikkien liiketoiminta-alueiden tulokset kasvoivat kolmannen vuosineljänneksen aikana ja myös saadut tilaukset lisääntyivät verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Myös urakointitoiminnan katteet paranivat, samoin kassavirta vahvistui aiemmasta.

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