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NCC rakentaa Porin Kupariteollisuuspuistoon uuden datakeskuksen

Poriin rakennettavan datakeskuksen valmistelevat työt on jo käynnistetty. Porissa sen uskotaan tuovan työpaikkoja ja vahvistavan kaupungin elinvoimaa.

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Kirjoitettu 4. marraskuuta 2026, 9:39
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Valmistelevät työt sisältävät Porin Kupariteollisuuspuistossa sijaitsevan tontin pintamaan poistot, työmaan tiet, varikkoalueet, paalutukset ja perustusten pohjatyöt tulevaa datakeskusta varten. Havainnekuva: ASP DC.

NCC ja ASP DC Pori ovat allekirjoittaneet sopimuksen projektinjohtourakasta liittyen datakeskushankkeen valmisteleviin töihin Porin Kupariteollisuuspuistossa. Valmistelevat työt ovat alkaneet loka-marraskuun 2026 taitteessa.

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