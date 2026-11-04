NCC rakentaa Porin Kupariteollisuuspuistoon uuden datakeskuksen
Poriin rakennettavan datakeskuksen valmistelevat työt on jo käynnistetty. Porissa sen uskotaan tuovan työpaikkoja ja vahvistavan kaupungin elinvoimaa.
NCC ja ASP DC Pori ovat allekirjoittaneet sopimuksen projektinjohtourakasta liittyen datakeskushankkeen valmisteleviin töihin Porin Kupariteollisuuspuistossa. Valmistelevat työt ovat alkaneet loka-marraskuun 2026 taitteessa.
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