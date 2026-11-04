Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen Ilmastonmuutos Rakennustuote Talous Uusiutuva energia Uutiset Ympäristö

Puutuoteteollisuus hiiltyi sääntelyyn: kustannusvaikutus satoja miljoonia euroja

Rakentamisen turha sääntely aiheuttaa satojen miljoonien eurojen vuosittaisen lisälaskun suomalaisille.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 4. marraskuuta 2026, 8:43
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Puutuoteteollisuus hiiltyi sääntelyyn: kustannusvaikutus satoja miljoonia euroja
Puurakentamisen mahdollisuuksia halutaan parantaa. Nykyvaatimuksia pidetään kohtuuttomina. Kuva: Jussi Helttunen

Puutuoteteollisuus ry esittää seuraavaan hallitusohjelmaan rakentamisen sääntelyn läpikäyntiä. Määräyksiä, joiden aiheuttamat lisäkustannukset eivät vastaa tavoiteltuja hyötyjä, on karsittava.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Puutuoteteollisuus hiiltyi sääntelyyn: kustannusvaikutus satoja miljoonia euroja”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset