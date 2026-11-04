Puutuoteteollisuus hiiltyi sääntelyyn: kustannusvaikutus satoja miljoonia euroja
Rakentamisen turha sääntely aiheuttaa satojen miljoonien eurojen vuosittaisen lisälaskun suomalaisille.
Puutuoteteollisuus ry esittää seuraavaan hallitusohjelmaan rakentamisen sääntelyn läpikäyntiä. Määräyksiä, joiden aiheuttamat lisäkustannukset eivät vastaa tavoiteltuja hyötyjä, on karsittava.
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