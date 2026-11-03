Suunnittelutoimisto yrityskaupoilla – uutta panostusta vedenkäsittelyyn
Sweco ostaa suomalaisen vedenkäsittelyn ja mikrobiologian palveluyrityksen, joka pyrkii minimoimaan vedenkulutuksen.
Sweco on ostanut Teollisuuden Vesi oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa täydentää Swecon vedenkäsittelyosaamista ja vahvistaa tarjontaa erityisesti teollisuus- ja energia-alan yrityksille.
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