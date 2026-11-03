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Kategoriat Yrityskauppa Infra Suunnittelu Talous

Suunnittelutoimisto yrityskaupoilla – uutta panostusta vedenkäsittelyyn

Sweco ostaa suomalaisen vedenkäsittelyn ja mikrobiologian palveluyrityksen, joka pyrkii minimoimaan vedenkulutuksen.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 3. marraskuuta 2026, 9:59
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Ei kommentteja artikkeliin Suunnittelutoimisto yrityskaupoilla – uutta panostusta vedenkäsittelyyn
Vedenkäsittelylaitteiden asentaja Arvi Koskenranta asentaa vedenkäsittelyjärjestelmän ja viemäreiden putkia isoa allasta kiertävässä tunnelissa.. Kuva: Jussi Helttunen

Sweco on ostanut Teollisuuden Vesi oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa täydentää Swecon vedenkäsittelyosaamista ja vahvistaa tarjontaa erityisesti teollisuus- ja energia-alan yrityksille.

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