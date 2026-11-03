Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden energiahuoltoa koskeva tarkistus lausunnoille
Ympäristöministeriö haluaa vahvistaa energiajärjestelmän toimintavarmuuden huomioon ottamista osana alueidenkäytön suunnittelua.
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden energiahuoltoa koskevasta tarkistuksesta. Tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa energiajärjestelmän toimintavarmuuden huomioon ottamista osana alueidenkäytön suunnittelua.
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