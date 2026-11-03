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Kategoriat Ympäristö Energia Ilmastonmuutos Projektit Rakentaminen Uutiset

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden energiahuoltoa koskeva tarkistus lausunnoille

Ympäristöministeriö haluaa vahvistaa energiajärjestelmän toimintavarmuuden huomioon ottamista osana alueidenkäytön suunnittelua.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 3. marraskuuta 2026, 8:21
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Ei kommentteja artikkeliin Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden energiahuoltoa koskeva tarkistus lausunnoille
Havainnekuva Ruskon jätekeskuksesta ja sen uusista lajittelulaitoksista. Kuva: Oulun Energia.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden energiahuoltoa koskevasta tarkistuksesta. Tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa energiajärjestelmän toimintavarmuuden huomioon ottamista osana alueidenkäytön suunnittelua.

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