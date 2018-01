Lego House herättää kummastusta – joku kyhäsi talon jättipalikoista?

ABS-muovista valmistetut lego-palikat ovat tuttuja lapsille kautta maailman. Niiden valmistus alkoi jo 1950-luvulla Tanskan Billundissa. Siellä sijaitsee nykyisin myös Lego-yhtiön pääkonttori.

Lego-turisteilla riittää nykyisin kosolti ihmeteltävää Billundissa. Jo 1960-luvun lopulla kaupunkiin rakennettiin lego-aiheinen huvipuisto Legoland, ja viime syksynä sinne valmistui Lego House. Sen rakentaminen alkoi kesällä 2014. Varsinaisen talon rakentamista edelsi 1:100-mittakaavaisen pienoismallitalon rakentaminen lego-palikoista.

Lego House toimii aktiviteetti- ja koulutuskeskuksena sekä turistikohteena. Se tavoittelee 250000:ta maksavaa asiakasta vuosittain.

Lego Housen on suunnitellut Bjarke Ingels Group. Pinta-alaltaan 12000 neliömetrin talo näyttää kuin 21 jättikokoisesta lego-palikasta kasatulta kompleksilta. Lisäksi talon julkisivu on peitetty tiilillä. Nämä yhdessä luovat sellaisen illuusion, kuin koko talo olisi tehty lego-palikoista.

Edistää luovuutta

Lego Housen sisällä on 25 miljoonaa lego-palikkaa. Talon keskellä on yli 15 metriä korkea ”Luovuuden puu”, joka on yksi suurimmista ja teknisesti vaativimmista koskaan rakennetuista lego-malleista. Jos sen olisi kasannut vain yksi ihminen, sen tekemiseen olisi mennyt 12 vuotta.

Talon sydämessä on erilaisia kokemusalueita. Ne on jaettu neljään eri tyyppiin, jotka on merkitty eri väreillä. Eri värit symboloivat leikkimisen ja oppimisen eri aspekteja.

”Kaikki aktiviteetit talossa liittyvät Lego-filosofiaamme, jonka mukaan oppiminen leikin kautta edistää innovaatioita ja luovuutta”, Lego Housen toimitusjohtaja Jesper Vilstrup sanoo tiedotteessa.