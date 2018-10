Rakennusmiesten palkat nousivat 10 prosenttia, betonilementtien hinnat vielä enemmän

Toisaalta valtiovarainministeriön johtama Raksu-suhdanneryhmä arvioi, että kaikkien rakennuskustannuksien alaerien viimeisimpien kuukausien nopea kasvu viittaisi rakennuskustannuksien kiihtymiseen loppuvuoden 2018 aikana

Julkisivuelementeistä yhä kova kysyntä

Rakennusaineiden hintojen nousu oli FMC Laskentapalvelun mukaan pääkaupunkiseudulla alkuvuonna vielä selvästi muuta maata voimakkaampaa. Nousu oli keskimäärin 3,9 prosenttia, mutta kesän aikana nousu tasaantui 1,8 prosenttiin eli se on nyt samaa suuruusluokkaa kuin koko maan tilannetta kuvaavan rakennuskustannuskustannusindeksin materiaalipanosten 2,2 prosentin nousu.

Maanrakennuksen konetyön ja maanrakennusmateriaalien hintojen nousu ovat talonrakennustyömailla hiipuneet samaan tahtiin muun rakentamisen kanssa.

Talonrakennuksen runkomateriaalien hinnat ovat edelleen vahvassa nousussa ainakin niissä rakennusaineissa, joista on kova kysyntä.

Suurimmat hinnan nousupaineet ovat edelleen betonielementeissä ja puutavarassa, joiden hinnat ovat edelleen nousseet 5–8 prosenttia alkuvuodesta. Samasta kertoo Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksi.

Pientalonrakentamisen odotettu nousu jäi toteutumatta. Osin siitä syystä harkkojen hinnat ovat laskeneet yli prosentin alkuvuodesta.

Laastien hinta on edelleen yli kolmen prosentin nousussa.

Lämmöneristeiden hinnat ovat nousseet edelleen pääkaupunkiseudulla enemmän kuin rakennuskustannusindeksistä voisi päätellä. Pääkaupunkiseudulla lämmöneristysmateriaalit ovat kallistuneet 2–10 prosentin vuosivauhdilla, vaikka rakennuskustannusindeksin pohjalta voisi olettaa hintojen vuosinousun jäävän alle kolmeen prosenttiin. Öljypohjaisten eristeiden hintojen nousu on kuitenkin hiipunut selvästi pääkaupunkiseudulla, vuoden alusta hintojen nousu jäi alle kahteen prosenttiin.

Täydentävien rakenteiden hinnatkin ovat vielä hienoisessa nousussa, vuosinousu jää kuitenkin selvästi matalammalle kuin runkomateriaalien.

Palkoissa hurja nousu maltillisen TES:n jälkeen

Palkat nousivat parhaimmillaan pääkaupunkiseudulla yli 7 prosenttia vuoden alusta. Vuosinousu kipusi jo parhaimmillaan yli 10 prosentin.

Suhdanteet ovat olleet yhä vahvemmin työntekijöiden puolella, sillä keväällä ja viime syksynä vuosinousut olivat viiden prosentin luokkaa.

Rakennusmiesten palkat nousivat hieman enemmän kuin raportissa seurattujen ammattimiesten (kirvesmies, muurari, betonimies, laattamies) palkka. Yksi selitys tälle löytyy toukokuussa solmitusta työehtosopimuksesta. Suurin palkankorotus tehtiin minimipalkkoihin, mikä nosti ulkomaisen vuokratyövoiman palkkaa lähemmäksi kotimaista palkkatasoa. 40 sentin korotus vajaan kympin tuntipalkkaan tarkoitti 4 prosentin korotusta molempina sopimusvuosina.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna pääkaupunkiseudun pula rakentajista heijastuu työkustannuksiin. Rakennuskustannusindeksin työpanokset lähtivät laskuun kesän lopulla, ja vuosinousukin oli huomattavasti maltillisempaa, kuin pääkaupunkiseudulla, palkat nousivat kysynnän kasvaessa alkuvuodesta 2– 7 prosenttia, kun valtakunnallisesti palkat nousivat vain noin 2 prosenttia, mikä vastaa työehtosopimusten mukaisia korotuksia.

Ammattimiehen tuntipalkka pääkaupunkiseudulla on noin 27,6– 29,7 euroa.

Sosiaalikustannukset ovat laskeneet hieman suurissa rakennusliikkeissä.

Sosiaalikuluineen ammattimiehen työkustannukset, yhteen laskien palkat ja sosiaalikustannukset, ovat nousseet tänä vuonna 1–5 prosenttia pääkaupunkiseudulla ollen nyt suuruusluokkaa 48 euroa/h ja keskituntiansio on noin 35,5 euroa/h.

Rappaus ja tasoittaminen kallistuneet eniten

Rakennusyritysten ulkopuolisilta ostamien suoritteiden hinnat ovat nousseet loppuvuonna hieman enemmän, mitä aineiden ja työn hinnan perusteella voisi olettaa. Yleinen markkinatilanne pääkaupunkiseudulla ja ajoittainen työvoimapula osaavista ammattilaisista ovat osaltaan nostaneet suoritteiden hintoja pääkaupunkiseudulla muuta maata enemmän.

Aluetöiden suoritteen hintojen nousu jatkuu samansuuruisena kuin viime vuonnakin, vuositasolla hinnat ovat nousseet 5–11 prosenttia.

Aluetöistä louhinta ja kaivuutyö ovat vahvimmassa nousuvauhdissa, nousu on jo yli 10 prosentin luokkaa vuodessa.

Julkisivun rappaus- ja tasoitustöiden hinnat ovat nousseet eniten vuodessa. Näiden suoritehinnat ovat nousseet yli 15 prosenttia vuodessa.

Teräksen ja työnhinnan nousu nostavat edelleen teräsrakenteiden, raudoituksen ja julkisivun metalliverhousten hintaa 4–10 prosenttia vuodessa, vaikkakin nousuvauhti on hiipunut alkuvuoden tasosta.

Puu on edelleen edullista, mutta puurakenteisten suoritteiden hinnat ovat lähteneet nousuun. Vuositasolla hintojen nousu on vielä maltillisempaa kuin muissa suoritteissa.

Rakennusosien kovat nousut tasaantumassa

Rakennusosien laskennalliset rakennusosahinnat ovat edelleen nousussa, vaikka selvää hintojen tasaantumista on havaittavissa myös rakennusosien osalta.

Tänä vuonna yli 5 prosenttia ovat nousseet vielä teräsrakenteet, puuikkunat, alakatot ja ne betonielementit, joista on kovin kysyntä.

Tilaajien kipukynnys ei vielä ylittynytkään tarjoushinnoissa

Viime helmikuun katsauksessamme Rapalin asiantuntija Lauri Kivinen uskoi, että tarjoushinnat olisivat saavuttaneet jo tilaajien kipupisteen. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Tarjoushintaindeksin vuosimuutos oli elokuussa 4,8 prosenttia, kun helmikuussa vastaava muutosprosentti oli 6,9 prosenttia.

Talonrakentamisen tarjoushinnat ovat jatkaneet pääkaupunkiseudulla nousuaan viime kuukausina, tosin jonkin verran aikaisempaa hitaammin.

Voimakkainta tarjoushintojen nousu oli vuonna 2017, lähes 9 prosenttia, kun vuonna 2016 nousu oli reilut kaksi prosenttia.

Rakennuskustannukset ovat kallistuneet 2,6 prosenttia viime vuodesta, kun vielä helmikuussa niiden vuosimuutos oli 1,7 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla rakennuskustannusten nousu on ollut kuitenkin muuta maata voimakkaampaa.

”Tarjoushinnat ovat nousseet panoshintoja nopeammin, mutta niiden nousuvauhti on hidastunut samalla kun panoshintojen kallistuminen on kiihtynyt”, Kivinen toteaa.

Pääurakoitsijoiden tarjoushalukkuus heikko

Tarjoushalukkuus pääurakoiden kohdalla on edelleen huomattavan matalaa, mikä kertoo siitä, että resurssit ovat kiinni muun muassa omissa töissä.

Maalis-elokuussa pääurakkakilpailuissa saatiin keskimäärin 2,3 tarjousta, kun helmikuussa luku oli 3. Pitkän aikavälin keskiarvo on 5,3 tarjousta kilpailua kohden.

Pääurakoiden tarjoushajonnat ovat pysytelleet korkeina. Elokuussa toiseksi halvimmat tarjoukset olivat keskimäärin 10,3 prosenttia halvinta tarjousta kalliimpia, kun pitkän ajan keskiarvo on 3,6 prosenttia. Korkeat tarjoushajonnat kertovat matalasta tarjoushalukkuudesta.

Aliurakkakilpailuissa tarjoushalukkuus on pysynyt pääurakkakilpailuja korkeampana. Elokuussa aliurakkakilpailuissa saatiin keskimäärin 7,7 tarjousta, mikä ylittää pitkän aikavälin keskiarvon 6,7. Toiseksi halvinten tarjousten hajonta on noussut hieman helmikuun 4,5 prosentista 5,3 prosenttiin, mutta se on edelleen aavistuksen pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Aliurakkamarkkina näyttäisi siis Rapalin mukaan yhä varsin kilpaillulta.

Pääkaupunkiseudulla ARA-vuokra- ja asumisoikeushankkeiden hyväksyttyjen kustannusten keskiarvo on Raksu-raportin mukaan 12 edellisen kuukauden aikana ollut 3 625 euroa asuinneliö ja nousu on ollut +16,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kustannusten nousu on ajoittunut viime vuoden loppupuolelle ja tämän vuoden alkuun, vuosinousu hidastuu Raksun mukaan vuoden lopulla.

Muualla maassa kustannukset ovat olleet 2 825 euroa asuinneliö ja nousua 6,4 prosenttia verrattuna vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan

Tarjoustilanne rauhoittumassa

Sekä FMC Laskentapalvelut että Rapal arvioivat, että rakennusbuumi on saavuttamassa lakipisteensä, ainakin kun tilannetta tarkastellaan koko valtakunnan tasolla. Asuntorakentamisen rakennuslupien määrä on vähentynyt, mikä antaisi odottaa myös aloitusten vähenevän jonkin verran tulevaisuudessa. Kyseessä ei kuitenkaan romahdus, vaan paluu tavanomaisemmalle tasolle.

Näkymät vaihtelevat alueellisesti varsin paljon. Rakentamisen kasvu voi jatkua pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa, kun taas pienemmillä paikkakunnilla jarrua saatetaan painaa nopeammin.

Muussa kuin asuntorakentamisessa teollisuusrakentamisen määrä voi tuottaa pettymyksen yritysten investointien käännyttyä jälleen laskuun. Liike- ja toimistorakentamisessa myönnettyjen lupien määrä on niin ikään vähentynyt.

Pääkaupunkiseudun rakennusliikkeillä työkanta on vieläkin erittäin hyvällä tasolla.

”Rakennusliikkeiden tarjoushalukkuus on edelleen hyvin valikoivaa, koska työkantaa on riittävästi ensivuodelle ja on mahdollista valita ne hankkeet, jotka parhaiten sopivat omalle yritykselle”, arvioidaan FMC Laskentapalveluista.

”Odotamme talonrakentamisen tarjoushintojen nousun tasaantuvan, mikäli rakentamisaktiviteetti hidastuu edellä kuvatun mukaisesti. Rakennuskustannusten kallistumisen odotamme sen sijaan edelleen kiihtyvän, johtuen pullonkauloista joidenkin tarvikkeiden kuten betonielementtien saatavuudessa. Rakennusalalla vallitsevan työvoimapulan voi myös odottaa nostavan palkkakustannuksia etenkin toimihenkilöiden kohdalla”, Rapalin Kivinen arvioi.

Ylikuumenemisen merkkejä asuinkerrostaloissa

Rakennusalan suhdanneryhmä Raksun mukaan mukaan rakentaminen on kasvanut voimakkaasti vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja myös loppuvuoden näkymät ovat hyvät, jopa asuntorakentamisen tilapäinen ylikuumeneminen voi uhata.

Raksun mukaan suhdannetilanne on muuttunut kuluvan vuoden osalta aiemmin ennustettua vahvemmaksi. Sen sijaan näkemys ensi vuoden hidastumisesta on pysynyt entisellään. Raksu arvioi koko rakentamisen tuotannon kasvavan 3-4 prosenttia vuonna 2018 ja säilyvän lähellä nykytasoa, -1…+1 prosentin haarukassa vuonna 2019.