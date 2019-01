Hämeen Sanomat: Oikeus hylkäsi Nuorisosäätiöstä tehdyn konkurssihakemuksen

Nuorisosäätiötä haki konkurssiin Pasilver-niminen yhtiö, jolle säätiö on maksanut huomattavia konsultointipalkkioita. Pasilver on mukana Nuorisosäätiön rikostutkinnassa ja sen johtaja on lehtitietojen mukaan ollut kiinniotettuna. Nuorisosäätiö on ilmoittanut hakevansa Pasilveriltä puolentoista miljoonan konsultointipalkkiota, joka on sen mukaan maksettu aiheetta.

Nuorisosäätiön liiketoiminnasta on menossa laaja rikostutkinta. Epäillään, että säätiöstä on viety pois miljoonia euroja epäedullisilla kaupoilla ja konsultointipalkkioilla. Rikoksista epäillään erityisesti säätiön ja lahtelaisen rakennusliikkeen Salpausselän Rakentajien entistä johtoa.