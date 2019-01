YIT:n tytäryhtiöt yhdistyivät YIT Suomeksi

Tammikuun 1. päivä 2019 tytäryhtiöt YIT Infra oy ja YIT Talo oy sulautuivat ensin YIT Rakennus oy:hyn. Heti fuusion jälkeen YIT Rakennus oy:n nimi muuttui YIT Suomi oy:ksi.

Lisäksi sisäisiä tietotekniikkapalveluja tarjoava YIT Information Services oy sulautui YIT oyj:hin vuodenvaihteessa.

Sulautumiset etenevät myös Baltian maissa.

Virossa YIT Infra Eesti AS sulautuu AS YIT Eestiin, ja sulautuminen on tarkoitus viimeistellä Virossa juridisesti tammikuun aikana.

Liettuassa YIT Infra Lietuva sulautuu tammikuun alussa ensin YIT Kaustaan, jonka jälkeen sen nimi muuttuu UAB YIT Lietuvaksi.

Latviassa ja Venäjällä yhtiöiden sulautumisten suunnitellaan toteutuvan vuoden 2019 alkupuoliskolla. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa, Slovakiassa ja Tsekissä ei ollut päällekkäistä liiketoimintaa.

Sulautumisten tavoitteena on yritysrakenteen yksinkertaistaminen ja toiminnan selkeyttäminen sekä valtakunnallisesti että alueellisesti, mutta myös asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kannalta.

YIT Infra oy:n ja YIT Talo oy:n sulautuminen ei vaikuta käynnissä olevaan liiketoimintaan. Sulautumisessa YIT Infra oy:n ja YIT Talo oy:n varat, velat, oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät YIT Suomi oy:lle niin sanotun yleisseuraannon perusteella.