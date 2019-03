Elo teki jättikaupan – eläkeyhtiö omistaa nyt kauppakeskus Jumbon lähes kokonaan

Työeläkeyhtiö Elo on 28. helmikuuta toteutetulla kaupalla ostanut kanssaomistajansa Unibail-Rodamco-Westfieldin osuuden Vantaalla sijaitsevasta kauppakeskus Jumbosta.

Kaupan arvo oli yli 200 miljoonaa euroa. Kaupan jälkeen Elo omistaa koko kauppakeskuksen lukuun ottamatta hypermarkettien tiloja. Ne ovat Keskon ja HOK-Elannon omistuksessa.

Elo ja sen edeltäjäyhtiöt ovat olleet mukana sijoittajina Jumbossa sen rakentamisesta lähtien. Jumbo valmistui vuonna 1999 ja sen laajennusosa vuonna 2005.

”Jumbo on jo nyt merkittävä alueellinen keskus, ja sen lähialueet ovat edelleen kehittymässä voimakkaasti Vantaan kaupungin panostaessa ympäröiviin alueisiin. Jumbon pohjoispuolella sijaitsevalle Aviapoliksen alueelle on tulossa merkittävissä määrin uutta asuinrakentamista, ja se on Suomen nopeimmin kasvava työpaikka-alue”, Elon listaamattomista sijoituksista vastaava johtaja Timo Stenius sanoo tiedotteessa.

Yli 400 miljoonan euron vuosimyynnillä Jumbo on Suomen suurin kauppakeskus. Vuokrattavalta liikepinta-alaltaan se on kuitenkin vasta kolmanneksi suurin 85000 neliöllään. Vuosittainen kävijämäärä on noin 12 miljoonaa.

”Parhaillaan pääkaupunkiseudun kauppakeskusmarkkinoilla tapahtuu paljon, ja uusien avausten myötä kilpailu on kiristynyt.”

Vuosi 2018 oli Jumbolle menestyksekäs, eikä tiukentuvalla kauppakeskusten kilpailulla ollut vaikutusta Jumbon kävijämääriin tai myyntiin. Asiakkaita palvelee yli 100 liikettä, ja myös tänä keväänä aukeaa useita uusia liikkeitä.

Kauppakeskukset ovat tärkeä osa Elon kiinteistösalkkua. Jumbon lisäksi Elo omistaa noin 25 prosenttia kauppakeskus Sellosta sekä osuuksia muista kauppakeskuksista. Kaikkiaan Elo omistaa toimitilaa yli 600000 neliötä sekä yli 7 000 vuokra-asuntoa.