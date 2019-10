Lahjusten ottamisesta syytetty HOK-Elannon entinen kiinteistöjohtaja vapautui syytteistä käräjäoikeudessa

HOK-Elannon entistä kiinteistöjohtajaa vastaan nostetut syytteet hylättiin Helsingin käräjäoikeudessa. Asiassa annettiin tuomio maanantaina. Häntä syytettiin perusmuotoisesta ja törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa vuosina 2005–2012.

Syyttäjien mukaan vuosina 1994–2012 kiinteistöjohtajana toiminut Jari Leivo olisi ottanut yli 700 000 euron edestä lahjuksia muun muassa rakennusyhtiöiltä suosiakseen niitä työssään. Rahat menivät tytärten kilparatsastuskuluihin, syytetyn mukaan täysin laillisesti.

Hänen työhönsä kuului esimerkiksi uusien liikepaikkojen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen. Syyttäjän mukaan lahjojia olivat HOK-Elannon kiinteistöyksikön kumppanit.

Leivo oli epäilyn alaisena jo hyvän aikaa, sillä oikeusprosessi esitutkinta mukaan luettuna on kestänyt yli seitsemän vuotta.

”Ei riittävän vakuuttavaa näyttöä”

Oikeudenkäynnissä oli riidatonta, että kaikki Leivon pyytämät ja vastaanottamat maksut on käytetty hänen tyttäriensä kilparatsastuksen kulujen kattamiseen.

Käräjäoikeus pohti, olivatko Leivon pyytämät ja vastaanottamat maksut tapahtuneet sellaisissa olosuhteissa, joissa niitä olisi pidettävä lahjuksina. Arvioinnissaan käräjäoikeus kiinnitti huomiota erityisesti siihen, onko Leivon päätettävänä tai vaikutuspiirissä maksujen pyytämisen ja vastaanottamisen ajankohtana ollut ratkaisu, jossa maksun suorittajana ollut HOK-Elannon liikekumppani on pyrkinyt saamaan aikaan itselleen suosiollisen lopputuloksen.

”Oikeudenkäynnissä esitetyn todistelun perusteella esille on tullut sekä syytteen puolesta että sitä vastaan puhuvia seikkoja. Käräjäoikeus on näytön arvioinnissaan päätynyt siihen, että maksujen lahjuksenluonteisuudesta ei ole esitetty tuomitsemiskynnyksen ylittävää riittävän vakuuttavaa näyttöä”, Helsingin käräjäoikeus perustelee vapauttavaa tuomiotaan.

Skanskalle ei sakkoja

Käräjäoikeus hylkäsi samalla Skanska Talonrakennus oy:tä koskevan yhteisösakkovaatimuksen.

Myös kaikkien Skanskan palveluksessa olevien henkilöiden, mukaan lukien Skanska oy:n toimitusjohtajan Tuomas Särkilahden, syytteet hylättiin.

”Olemme tyytyväisiä oikeuden päätökseen. Meille on tärkeää, että asia on selvitetty kunnolla. Skanska on tehnyt aktiivista yhteistyötä viranomaisten kanssa tutkinnan aloittamisesta lähtien. Jatkamme toimenpiteitämme varmistaaksemme eettisen ohjeistomme noudattamisen”, toteaa Skanska oy:n lakiasiainjohtaja Kirsi Palviainen tiedotteessa.