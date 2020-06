Caverion myy teollisuuden liiketoimintoja Elcolinelle – KKV:n ehdot huomioitu

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen eräiden Caverion Industria oy:n Suomen liiketoimintojen myynnistä Elcoline oy:lle Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) Maintpartner-kaupalle asettamien ehtojen mukaisesti. Ostaja on kotimainen, kansainvälisesti toimiva teollisuuden kunnossapitopalveluiden tarjoaja, jolla on ennen kauppaa palveluksessaan noin 300 työntekijää.

KKV:n viime syksyinen Maintpartner-kaupan päätös sisälsi tiettyjä ehtoja, joiden mukaan Caverionin on luovuttava noin 6,5 prosentista Teollisuusdivisioonan kaupan jälkeisestä Suomen liikevaihdosta (noin 300 milj. euroa vuonna 2018).

Luovutuksen kohteena on teollisuuden palveluihin liittyviä kokonaisulkoistussopimuksia pääosin kemianteollisuuden ja energia-alan asiakkaiden kanssa. Lisäksi kauppaan sisältyvät Caverionin meriteollisuuden yksikkö sekä Maintpartner-kaupassa ostetut teollisen kunnossapidon palvelukeskukset Turussa, Porissa, Raumalla ja Oulussa.

Liiketoiminnan on määrä siirtyä syksyn 2020 aikana. Kauppahintaa ei ole julkistettu.