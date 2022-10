Newsecin kiinteistömarkkinakatsaus: Loppuvuosi ollaan kyttäysasemissa

Ukrainan sota, taantuman uhka, kiihtyvä inflaatio ja nousevat korot ovat saaneet sijoittajat omaksumaan odottavan asenteen kiinteistömarkkinoilla. Suomessa haasteina ovat myös talouskasvun hidastuminen ja kohoavat rahoituskustannukset.

Siinä kiinteistöalan palvelu- ja asiantuntijayritys Newsecin tuoreen kiinteistömarkkinakatsauksen tarjoamia perusteita sille, miksi kolmannella kvartaalilla alkanut ”Wait and see” -strategia saattaa jatkua myös loppuvuonna.

Newsecin mukaan kiinteistökaupankäynnin volyymi oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,4 miljardia euroa. Vaihdetuin segmentti olivat asunnot (38 %). Logistiikkakiinteistöt olivat toisena 18 prosentin osuudella kokonaisvolyymista.

Tarjousten määrä putoamassa

Kolmannen vuosineljänneksen kaupankäyntivolyymi jää noin 6 prosenttia alle kolmannen vuosineljänneksen keskiarvosta 2015 vuodesta alkaen. Volyymi on laskenut yli 30 prosenttia viime kvartaalista, ja yli 20 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Laskeva volyymi johtuu ennen kaikkea transaktioiden määrän vähenemisestä. Tänä vuonna transaktioiden koko on kuitenkin ollut keskimääräistä suurempi, ja myös kolmannella kvartaalilla on tehty isoja kauppoja.

”Kyse ei ole mistään merkittävästä pudotuksesta. Lähinnä tämä ennakoi, mitä voimme loppuvuodelta odottaa”, toteaa tutkimusjohtaja Valtteri Vuorio.

Prosesseja on käynnissä paljon, mutta tarjousten määrä on kutistumassa. Osa sijoittajista odottaa hinnankorjauksia, toisilla on puolestaan haasteita rahoituksessa.

Loppuvuoden aktiivisuuden ratkaisee Newsecin mukaan suurilta osin se, alkavatko ostajien ja myyjien näkemykset kohdata. Vahvan alkuvuoden avittamana koko vuoden kaupankäyntivolyymi saattaa kuitenkin edelleen nousta kaikkien aikojen kolmanneksi suurimmaksi.