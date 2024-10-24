SRV teki vahvan tuloksen kolmannella vuosineljänneksellä
Yhtiön liikevaihto, tulos ja tilauskanta kasvoivat vuodentakaisesta.
Rakennusliike SRV:n liikevaihto kasvoi rajusti kolmannella vuosineljänneksellä. Myös tilauskanta kasvoi ja tulos kääntyi positiiviseksi.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “SRV teki vahvan tuloksen kolmannella vuosineljänneksellä”